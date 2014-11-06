Сбербанк и "Мегафон" запустили акцию "Бонус за автоплатеж"

«Сбербанк – крупнейший эмитент карт в РФ, и я очень рад, что мы помогаем крупнейшему банку в стране повысить лояльность своих клиентов, давая возможность получать выгоду от использования счета в Сбербанке. На данный момент услугой уже пользуются более 4 миллионов клиентов Сбербанка – абонентов МегаФон, что говорит о качестве и востребованности данного сервиса», – отмечает Игорь Майстренко, директор по продажам и обслуживанию ОАО «МегаФон».