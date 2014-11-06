Сбербанк и "Мегафон" запустили акцию "Бонус за автоплатеж"

Стартовала акция «Бонус за автоплатеж», в рамках которой клиенты «Мегафона», подключившие услугу Сбербанка «Автоплатеж» до 31 декабря 2014 года включительно, в течение двух месяцев после подключения будут получать за каждый платеж по услуге 10% от суммы платежа на счет своего мобильного телефона.
«Удобство услуги «Автоплатеж» от Сбербанка оценили уже более 4 млн клиентов «Мегафона», – отметил директор управления платежей и переводов Сбербанка Игорь Мамонтов. – Запуск данной акции позволит тем нашим клиентам, которые еще не успели этого сделать, не только оценить преимущества автоматического пополнения баланса мобильного телефона, но и получить за это приятный бонус. Услуга «Автоплатеж» стала еще выгоднее».
«Сбербанк – крупнейший эмитент карт в РФ, и я очень рад, что мы помогаем крупнейшему банку в стране повысить лояльность своих клиентов, давая возможность получать выгоду от использования счета в Сбербанке. На данный момент услугой уже пользуются более 4 миллионов клиентов Сбербанка – абонентов МегаФон, что говорит о качестве и востребованности данного сервиса», – отмечает Игорь Майстренко, директор по продажам и обслуживанию ОАО «МегаФон».
Услуга Сбербанка «Автоплатеж за сотовую связь» – это автоматическое мгновенное пополнение счета мобильного телефона при достижении установленного минимального баланса. Услуга предоставляется бесплатно. Платежи совершаются без комиссии. Услуга включает в себя бесплатное SMS-информирование по каждому платежу.
Автоплатеж можно подключить через SMS-сервис Сбербанка «Мобильный банк», интернет-банк «Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания Сбербанка.
Для информации:
На Дальнем Востоке за 9 месяцев 2014 года в пользу оператора сотовой связи «Мегафон» совершено 3,7 млн. «Автоплатежей» на сумму 433,5 млн. рублей. Всего клиенты Дальневосточного Сбербанка осуществили 10.1 млн «Автоплатежей» на сумму 1,4 млрд. рублей в пользу операторов мобильной связи – на 3 млн платежей и на 454 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
ZRPRESS.ru, Владивосток.