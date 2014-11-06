Сингапур: столица будущего

Отдельное место в сингапурской MICE-индустрии занимают медицинские форумы, симпозиумы и встречи. Как страну с очень развитой системой здравоохранения, Сингапур просто не могли не затронуть международные медицинские мероприятия. Корр. «ЗР» удалось побывать на одном из них - 16-м Международном cимпозиуме по детской нейроонкологии (ISPNO), который проводился в Сингапуре. Участие в этом симпозиуме приняли сотни врачей со всего мира, он проходил 4 дня. Наверняка в это время в Сингапуре проходили и другие важные мероприятия, но поток иностранных гостей в одно время и место никак не отразился на мирной, пусть и насыщенной жизни сингапурцев. Полное отсутствие пробок на дорогах (что не может не удивлять современного человека, особенно в мегаполисе), никаких толп на улицах, видимая организованность на любой сессии симпозиума, отдохнувшие и настроенные на рабочий лад участники форма - возможно, это и есть видимый результат высокого качества организации деловых встреч в Сингапуре.