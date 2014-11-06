Цены на нефть выросли после слухов о взрыве на нефтепроводе в Саудовской Аравии

"Саудовский слух, несомненно, вызвал встряску, потому что мы живем в мире, полном угроз для поставок нефти. Однако потом мы успокоились и оценили ситуацию в более широкой перспективе, с точки зрения того, что означали данные о состоянии запасов", - заявил аналитик Price Futures Group Фил Флинн.