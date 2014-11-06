В Приморье пришел птичий грипп

К сожалению, в ветеринарной практике бывают случаи, когда при появлении болезни, еще живую птицу убивают и пытаются реализовать по бросовым ценам. Такие факты зафиксированы у зарубежных соседей. Там, вместо того, чтобы уничтожать и утилизировать потенциально зараженную птицу, ее стараются сбыть на стихийных рынках в кратчайшие сроки. Находясь за границей, ни в коем случае нельзя покупать дешевое мясо - птица может быть заражена.