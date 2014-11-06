В Приморье стартует антинаркотическая акция

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Приморском крае уже восьмой год и доказала свою эффективность. Первый этап акции в 2014 году проводился с 17 по 28 марта. За данный период на телефоны доверия и «горячие линии» от граждан и организаций поступило около 500 обращений.