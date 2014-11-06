В России появился новый тематический киноканал "Страшное HD"

Канал на эксклюзивных условиях транслируется на «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома». «Страшное HD» – телеканал одного жанра, на котором круглосуточно и без перерывов на рекламу транслируются триллеры, ужасы и мистика. Канал показывает не менее 10 фильмов в день. «Новый телеканал «Страшное HD» появился потому, что в России стремительно растет аудитория триллеров и ужасов, а также спрос на контент в формате высокой четкости (HD). Кроме того, аудитория хорорров – одна из самых преданных, она, как правило, не изменяет своим привычкам. На канале будут демонстрироваться только современные фильмы, снятые в HD. Важно подчеркнуть, что киноканал создан специально для российской аудитории, с учетом ее вкусов и предпочтений. Первые результаты нас вдохновляют: канал начал транслироваться месяц назад и без рекламной поддержки уже добился хороших рейтингов. В пакете «HD» он вышел на первое место по популярности», – отметила заместитель директора по управлению контентом ОАО «Ростелеком» Олеся Коновалова, которая была одним из инициаторов создания канала. Согласно исследованию ВЦИОМ (июнь 2014 года) киножанр «Триллеры, ужасы, мистика» показал самые высокие темпы роста популярности. За последние четыре года доля регулярных российских зрителей этого жанра выросла более чем в полтора раза: с 27% до 45%. А по данным J’son&Partners Consulting, в 2013 году абонентская база операторов платных HDTV-каналов в России составила более 7,1 млн. домохозяйств. К концу 2018 года данный показатель увеличится в 3,5 раза и достигнет 24,5 млн. домохозяйств (а это уже 65 млн. потенциальных телезрителей). Все фильмы телеканала имеют возрастную маркировку. С помощью сервиса «Родительский контроль» можно ограничить доступ детей к нежелательному контенту. Производителем канала «Страшное HD» является «НКС-Медиа». «Интерактивное телевидение» – уникальный федеральный продукт «Ростелекома», которым пользуется уже более 2,4 млн. семей по всей России. «Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. «Ростелеком» транслирует свыше 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе более 30 – в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет начать просмотр с начала передачи, воспользоваться паузой и перемоткой, посмотреть или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня. Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России. ZRPRESS.RU, Владивосток.