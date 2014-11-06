В Якутии сформируют инвестиционный пакет республики

5 ноября 2014 г. в конференц-зале гостиницы «Полярная звезда» Министерством по федеративным отношениям и внешним связям при поддержке Делового совета Россия-АСЕАН при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) организован Круглый стол по вопросам привлечения инвестиций в Республику Саха (Якутия).