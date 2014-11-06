Вопрос, продолжится ли приватизация жилья, повис в воздухе

Сейчас, как это бывало и ранее, под окончание срока очередного продления приватизации жилья, который завершается 1 марта 2015 года, поток заявлений снова возрос, хотя этот поток уже далеко не тот, что в прошлые годы. Некоторых, в частности, подстегнуло заявление председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея СТЕПАШИНА, который недавно сказал, что «необходимо заканчивать вопрос с бесплатной приватизацией жилья», потому что это мешает решать вопросы проведения капитального ремонта жилья и переселения людей из ветхого и аварийного фонда. Чиновник считает, что приватизацию стоит продолжить только на платной основе или сделать весь оставшийся фонд арендным и перевести всех проживающих в нем людей в разряд арендаторов.