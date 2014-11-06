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ВВО отправил 37,5 тысяч тонн устаревших боеприпасов на утилизацию

6 ноября 2014, 17:15
Офицеры службы ракетно-артиллерийского вооружения осуществляют контроль за производственным процессом утилизации мин и снарядов

ВВО завершает отправку устаревших боеприпасов на специализированные предприятия для их дальнейшей утилизации, сообщает Zrpress.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С начала текущего года со складов и арсеналов Восточного военного округа более 37,5 тысяч тонн устаревших боеприпасов, выслуживших установленные сроки, отправлено на специализированные предприятия для последующей утилизации.

На сегодняшний день предприятия промышленности получили около 92 процентов боеприпасов, подлежащих утилизации в текущем году.

Офицеры службы ракетно-артиллерийского вооружения Восточного военного округа осуществляют постоянный контроль за производственным процессом утилизации устаревших мин и снарядов.

В декабре текущего года Восточный военный округ планирует завершить отправку устаревших боеприпасов на специализированные предприятия.

Напомним, что в соответствии с государственными контрактами на гражданские предприятия с баз хранения округа, в текущем году должно быть отправлено 40 тысяч тонн мин и снарядов с истекшим сроком годности.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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