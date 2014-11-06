Журнал "Профиль бизнеса" расскажет о премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

Ознакомиться с содержанием журнала «Профиль бизнеса» можно и в интернете. Сайт издания - www.profile-biznesa.ru. Теперь на нем также доступны новости премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Напомним, прием заявок на участие в этом престижном конкурсе открыт до 27 декабря. Чтобы стать претендентом на получение премии, достаточно заполнить регистрационную форму на сайте www.luchnik-dv.ru. Участие в региональном конкурсе бесплатно. Среди его номинаций: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций»; «Лучший проект в области развития и продвижения территорий»; «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни» и «Лучший проект по продвижению культуры и исторического наследия».