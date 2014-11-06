Журнал "Профиль бизнеса" расскажет о премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

Новости премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток теперь можно будет увидеть и на страницах журнала «Профиль бизнеса». Известное деловое издание Хабаровска присоединилось к информационным партнерам конкурса.
Как подчеркнула генеральный директор журнала «Профиль бизнеса» Анастасия Баранова, поддержка подобных мероприятий со стороны СМИ очень важна. «Связи с общественностью, наряду с рекламой, являются эффективным инструментом продвижения товаров и услуг, - отметила она. - И значимость данного инструмента постоянно растет. Новые задачи диктуют повышенные требования к сотрудникам PR-служб и их деятельности, и замечательно, что существуют такие премии, как «Серебряный Лучник», способствующие развитию профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью. Мы считаем, что СМИ также должны быть заинтересованы в развитии данной профессии, поэтому наше издание – в числе информационных партнеров регионального конкурса «Серебряный Лучник» - Дальний Восток».
Журнал «Профиль бизнеса» выходит в Хабаровске с декабря 2010 года и предлагает своим читателям обширную информацию по экономической тематике. Среди публикаций – деловые новости, отраслевые обзоры, материалы о внешнеэкономическом сотрудничестве, комментарии экспертов по различным аспектам организации и ведения бизнеса. Основные рубрики издания – это тенденции экономики, банковский сектор, инновации, инвестиции, малый и средний бизнес, инфраструктура предпринимательства, бизнес-процессы, кадры, психология успеха и др.
Ознакомиться с содержанием журнала «Профиль бизнеса» можно и в интернете. Сайт издания - www.profile-biznesa.ru. Теперь на нем также доступны новости премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Напомним, прием заявок на участие в этом престижном конкурсе открыт до 27 декабря. Чтобы стать претендентом на получение премии, достаточно заполнить регистрационную форму на сайте www.luchnik-dv.ru. Участие в региональном конкурсе бесплатно. Среди его номинаций: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций»; «Лучший проект в области развития и продвижения территорий»; «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни» и «Лучший проект по продвижению культуры и исторического наследия».
Финалисты дальневосточной премии станут известны в январе 2014 года. А в феврале состоится публичная защита их работ и торжественная церемония награждения авторов лучших проектов, которая пройдет во Владивостоке и соберет всех, кто принимал участие в проведении и организации этого масштабного мероприятия.
Десять лучших работ получат возможность принять участие в федеральном конкурсе без регистрационного взноса, а один из них (по решению жюри) войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на открытую презентацию в Москве.
Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.
Издательская компания "Золотой Рог" является информационным партнером региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.