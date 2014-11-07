Бюро Русфонда работает в Приморском крае

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами либо отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям и телезрителям затея понравилась: всего собрано $173,01 млн. В 2014 г. – 1 268 298 444 руб. Из них детям Приморского края – 1 639 276 руб.