Бюро Русфонда работает в Приморском крае

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью «Русфонда»
«Русфонд» (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года. Это журналистский проект помощи тяжелобольным детям. За эти годы собрано более $145 млн. «Русфонд» стал крупнейшим фандрайзером (сборщиком пожертвований) в России. Публикуя в федеральных и региональных СМИ обращения родителей, отчаявшихся найти средства на лечение детей (все ситуации тщательно проверяются!), организуются сборы пожертвований, и читатели откликаются, помогая финансово решить проблемы авторов писем.
Просьбы о помощи размещаются в газетах «Коммерсантъ» (Москва), «Золотой рог» (Владивосток), на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, в эфире «Первого канала», на телеканалах ГТРК «Владивосток», а также в 45 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в различных регионах РФ.
Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами либо отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям и телезрителям затея понравилась: всего собрано $173,01 млн. В 2014 г. – 1 268 298 444 руб. Из них детям Приморского края – 1 639 276 руб.
«Русфонд» не подменяет, а дополняет государственный бюджет, содействуя развитию гражданского общества, внедрению новых медицинских технологий, спасению тяжелобольных детей. Работа отлажена так, что все авторы опубликованных нами писем гарантированно получают исчерпывающую помощь. Партнерами «Русфонда» стали лучшие медицинские центры РФ и многие региональные СМИ.
«Русфонд» организует и акции помощи в дни национальных катастроф. Фонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник». Президент «Русфонда» – Лев Амбиндер, лауреат премии «Медиа менеджер России» 2014 года в номинации «За социальную ответственность медиа бизнеса».
Реквизиты: Благотворительный фонд «РУСФОНД», ИНН 7743089883, КПП 774301001, р/с 40703810700001449489 в ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение фамилия и имя ребенка. НДС не облагается.
Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благотворительная линия МТС), факс 8-(495)-926-35-63.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.