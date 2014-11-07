Чистый отток капитала из России превысил $110 млрд с начала этого года. Такая информация содержится в бюллетене института «Центра развития» НИУ Высшая школа экономики «Комментарии о государстве и бизнесе», передает «Прайм». Эксперты ВШЭ считают, что «чистый отток капитала частного сектора в октябре превысил $25 млрд. «Западные санкции, ограниченный доступ к мировому рынку капитала, пик платежей по внешнему долгу, стагнация экономики, раскручивающаяся инфляционно-девальвационная спираль и прочие негативные ожидания будут «подогревать» отток капитала из страны. Чтобы справиться с платежами по внешнему долгу, банки продолжат сокращать свои валютные активы», — говорится в документе. По итогам года институт прогнозирует чистый отток капитала в $120 млрд. Центробанк России по базовому сценарию денежно-кредитной политики на ближайшие три года ожидает отток капитала из России: в 2014 году — на уровне $90 млрд, в следующем году данный показатель, предположительно, снизится до $35 млрд. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2015–2017 годы.