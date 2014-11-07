Детям Приморья требуется помощь

Мои сыновья-двойняшки родились раньше срока. Толя появился на свет вторым. Он рос и развивался согласно возрасту, вовремя начал держать голову, улыбаться, реагировать на речь. Но в полгода после сильной простуды у Толи начались судороги. Нас направили во Владивосток, в Краевой клинический центр охраны материнства и детства, где сыну поставили диагноз «органическое поражение головного мозга». Вот уже больше четырех лет приступы преследуют Толю, мучают его ежедневно. Периодически доходят до 20 и более раз в сутки, почти каждый час! Мы постоянно проходим лечение и обследования, но подобрать лекарство, которое поможет справиться с припадками, не удается. Болезнь мешает развитию сына: он не ходит, только сидит и пытается ползать, не говорит. Я обратилась в московский Институт медицинских технологий (ИМТ), где лечат детей с такими же проблемами, там готовы помочь Толе. Но мы не можем сами оплатить лечение, растим двоих детей, второй сын тоже инвалид, живем на зарплату мужа и пенсии по инвалидности. Помогите!