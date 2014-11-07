Детям Приморья требуется помощь

Приморский край. Из свежей почты «Русфонда» Толя БУДНИК, 5 лет, симптоматическая эпилепсия, требуется лечение. 199 900 руб.
Мои сыновья-двойняшки родились раньше срока. Толя появился на свет вторым. Он рос и развивался согласно возрасту, вовремя начал держать голову, улыбаться, реагировать на речь. Но в полгода после сильной простуды у Толи начались судороги. Нас направили во Владивосток, в Краевой клинический центр охраны материнства и детства, где сыну поставили диагноз «органическое поражение головного мозга». Вот уже больше четырех лет приступы преследуют Толю, мучают его ежедневно. Периодически доходят до 20 и более раз в сутки, почти каждый час! Мы постоянно проходим лечение и обследования, но подобрать лекарство, которое поможет справиться с припадками, не удается. Болезнь мешает развитию сына: он не ходит, только сидит и пытается ползать, не говорит. Я обратилась в московский Институт медицинских технологий (ИМТ), где лечат детей с такими же проблемами, там готовы помочь Толе. Но мы не можем сами оплатить лечение, растим двоих детей, второй сын тоже инвалид, живем на зарплату мужа и пенсии по инвалидности. Помогите!
Полина БУДНИК, Лазовский район.
Невролог ИМТ Елена МАЛАХОВА (Москва): «Мы подберем Толе эффективную противосудорожную терапию, которая снимет приступы. После чего проведем курс лечения: снизим тонус мышц, научим ходить самостоятельно, разовьем координацию движений, мелкую моторику, речь и память мальчика».
Володя родился первым из двойни, до шести месяцев мои сыновья росли и развивались согласно возрасту. Но в полгода Володя перенес сильную простуду с высокой температурой. После этого начал отставать в развитии: перестал реагировать на речь, не пытался больше садиться, у него появились судороги. Мы ездили на лечение в различные специализированные центры, проходили курсы массажа, лечебной физкультуры. И это дало результаты, сын начал ползать, вставать у опоры, садиться и ходить с поддержкой за обе руки. Но он не говорит и почти не понимает обращенную к нему речь. В московском Институте медицинских технологий (ИМТ), где лечат детей с такими же проблемами, мне ответили, что готовы помочь Володе. Но сами оплатить лечение мы не можем, у нас двое детей, второй сын тоже инвалид, живем на зарплату мужа и пенсии сыновей по инвалидности. Пожалуйста, помогите!
Полина БУДНИК, Лазовский район.
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Володе необходима госпитализация для проведения курса восстановительного лечения. Что позволит снять мышечный тонус, улучшить координацию движений и мелкую моторику, развить память, внимание и речь мальчика».
Сын родился в срок, во время беременности жена чувствовала себя хорошо, все анализы были в норме. Но оказалось, что правая стопа у Максима сильно подвернута внутрь. После выписки из роддома мы стали искать наиболее эффективные способы исправления косолапости, и узнали о методе Понсети. Важно начать лечение прямо сейчас, пока Максим маленький и его кости хорошо поддаются коррекции. Мы обратились в клинику в Ярославле, где применяют этот метод, там готовы помочь Максиму. Только такое лечение не оплачивается за счет бюджета. А у нас самих такой возможности нет, растим двоих детей, моей зарплаты едва хватает на жизнь. Надеемся на вашу помощь!
Сергей АВЕРКОВ, Надеждинский район.
Руководитель клиники «Современные медицинские технологии» Юрий ФИЛИМЕНДИКОВ (г. Ярославль): «Максиму необходимо лечение методом Понсети, которое займет пять-шесть недель. После чего до четырех лет мальчик будет носить специальную ортопедическую обувь. Если начнем лечение прямо сейчас, гарантированно избавим Максима от косолапости».
Русфонд: Мы помогаем помогать!
За 18 лет проект собрал $173,01 млн.
В 2014 году - 1 274 685 592 руб.
1 639 276 руб. - для детей Приморского края
Реквизиты помощи есть в фонде. Возможны электронные пожертвования (подробности на rusfond.ru)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.