Доллар подорожал на 40% с начала года

Нехватка ликвидности в иностранной валюте тоже не может служить исчерпывающим объяснением, продолжает Копейкин. "ЦБ с начала октября провел интервенций более чем на 30 млрд долларов при необходимой к погашению российскими компаниями сумме за ноябрь - декабрь чуть более 38 млрд долларов, - отмечает аналитик. - При этом недавно с целью предоставления ликвидности в долларах также были введены новые инструменты- РЕПО на 7 дней, 28 дней и на год, которые вполне способны дать организациям столь необходимую иностранную валюту. Поэтому ликвидности должно хватать".