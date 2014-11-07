На Сахалине восстановлено движение поездов после аварии

Напомним, вечером 3 ноября из-за размыва полотна близ села Красноярское сошел с рельсов и перевернулся пассажирский поезд. В результате происшествия погиб помощник машиниста, а 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Сейчас угроз для движения железнодорожного транспорта нет. Поезда возобновили движение по маршруту после трех суток простоя в депо. Об этом говорится в сообщении областного МЧС.