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На Сахалине восстановлено движение поездов после аварии

7 ноября 2014, 14:45
Шторм и волны небывалой высоты размыли железнодорожную насыпь

На Сахалине восстановили движение по железной дороге на участке Чехов – Холмск, сообщает Zrpress.ru со ссылкой на «РГ».

Ведомственная комиссия ДВЖД вынесла свой вердикт после проверки инцидента. По мнению специалистов, катастрофа произошла в результате форс-мажорной ситуации. Сооружения железной дороги оказались разрушены из-за влияния неблагоприятной погоды, говорится в сообщении пресс-службы сахалинского филиала ДВЖД.

По свидетельствам местных жителей, в тот день на море был шторм и волны небывалой высоты. Они и размыли железнодорожную насыпь. Покореженные вагоны не подлежат восстановлению, поэтому будут списаны в утиль.

Пострадавшие пассажиры могут рассчитывать на страховую компенсацию в размере до двух миллионов рублей.

Напомним, вечером 3 ноября из-за размыва полотна близ села Красноярское сошел с рельсов и перевернулся пассажирский поезд. В результате происшествия погиб помощник машиниста, а 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Сейчас угроз для движения железнодорожного транспорта нет. Поезда возобновили движение по маршруту после трех суток простоя в депо. Об этом говорится в сообщении областного МЧС.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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