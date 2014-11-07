На Сахалине восстановлено движение поездов после аварии

На Сахалине восстановили движение по железной дороге на участке Чехов – Холмск, сообщает Zrpress.ru со ссылкой на «РГ».
Ведомственная комиссия ДВЖД вынесла свой вердикт после проверки инцидента. По мнению специалистов, катастрофа произошла в результате форс-мажорной ситуации. Сооружения железной дороги оказались разрушены из-за влияния неблагоприятной погоды, говорится в сообщении пресс-службы сахалинского филиала ДВЖД.
По свидетельствам местных жителей, в тот день на море был шторм и волны небывалой высоты. Они и размыли железнодорожную насыпь. Покореженные вагоны не подлежат восстановлению, поэтому будут списаны в утиль.
Пострадавшие пассажиры могут рассчитывать на страховую компенсацию в размере до двух миллионов рублей.
Напомним, вечером 3 ноября из-за размыва полотна близ села Красноярское сошел с рельсов и перевернулся пассажирский поезд. В результате происшествия погиб помощник машиниста, а 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Сейчас угроз для движения железнодорожного транспорта нет. Поезда возобновили движение по маршруту после трех суток простоя в депо. Об этом говорится в сообщении областного МЧС.
ZRPRESS.RU, Владивосток.