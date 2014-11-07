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Новый информационный ресурс появился у инвесторов

7 ноября 2014, 09:35
Информационная база "РЕГИОНЫ РОССИИ" готовится начать работу. По словам организаторов, портал обеспечит двустороннюю связь с инвестором.

Информационная база «РЕГИОНЫ РОССИИ» готовится начать работу. По словам организаторов, портал обеспечит двустороннюю связь с инвестором. На портале будет представлена основная информация о регионах России, о перспективных отраслях и инвестиционных проектах. Выбрав интересующий субъект РФ, инвестор сможет ознакомиться с практическими достижениями региона в вопросах социально-экономического и инвестиционного развития, обновлениями промышленности и инфраструктуры, а также узнать об изменениях в уровне жизни населения. Базу формируют Международный Представительский Центр, общественно-информационное агентство «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России». Доступ к ресурсу открыт уже сейчас, однако пока он находится на стадии наполнения и будет обновляться по мере появления новых материалов. Ознакомиться с информационной базой можно по ссылке: www.kremlinrus.ru. ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Экономика#Дальний Восток#Бизнес
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