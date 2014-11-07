"Русфонд": Федю Шморгуна ждут в Новосибирске

5 сентября в газете «Золотой Рог» и в эфире ГТРК «Владивосток» мы рассказали историю годовалого Феди ШМОРГУНА из Владивостока. Мальчик с рождения живет в Краевой детской клинической больнице № 2 (КДКБ № 2).
У Феди врожденная патология развития костной системы – сильная деформация ног от бедра до стопы. Ему готовы провести операцию в АНО «Клиника НИИТО» в Новосибирске. Рады сообщить, что вся необходимая сумма (85 450 руб.) собрана. Представитель Феди – главный врач КДКБ № 2 Инна ЗЕЛЕНКОВА – благодарит читателей за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья! Мы следим за развитием событий.
Но это не все новости! 36 читателей и 5 743 телезрителя оказали исчерпывающую помощь (551 630 руб.) двоим тяжелобольным детям – очередникам Приморского бюро «Русфонда».
Помогли: Евгения (Брянская обл.), Анна УРУСОВА (Бурятия), Анна (Краснодарский край), Ольга (Ростовская обл.), Александр, Леонид, семья КОПТЯКОВЫХ (все – Хабаровский край), Даниил (Санкт-Петербург), Александр ПОПОЛИТОВ, Анастасия, Василий, Евгения, Ирина СМЫСЛОВА, Наталья, Светлана, Makskatrin (Москва), два Алексея, Анастасия, два Андрея, Андрей Николаевич, Анна, В. ТОГОБИЦКИЙ, Денис ДЕНИСЕНКО, Екатерина, Инна, Ксения, Мария, Ольга, САБАНЕЕВА, Сергей, Татьяна, Эдуард, Янина, arik (все – Приморский край).
Ирина БРУГГЕР, Наталья НОСЫРЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.