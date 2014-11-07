"Русфонд": Федю Шморгуна ждут в Новосибирске

У Феди врожденная патология развития костной системы – сильная деформация ног от бедра до стопы. Ему готовы провести операцию в АНО «Клиника НИИТО» в Новосибирске. Рады сообщить, что вся необходимая сумма (85 450 руб.) собрана. Представитель Феди – главный врач КДКБ № 2 Инна ЗЕЛЕНКОВА – благодарит читателей за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья! Мы следим за развитием событий.