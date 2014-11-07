Сбербанк запустил специальное предложение "Защищенный кредит" со сниженными процентными ставками по ипотеке

С 2010 по сентябрь 2014 года ипотеку в Сбербанке получили 1,8 млн. российских семей. За этот период банк выдал 2,3 трлн. рублей ипотечных кредитов. Портфель ипотечных кредитов Сбербанка России на 1 октября 2014 года превысил 1,777 трлн. рублей, увеличившись с начала года на 28%. Выдачи за девять месяцев 2014 года составили около 643 млрд. рублей, что на 52% превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года.