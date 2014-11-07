Техническим директором Tele2 Сахалин назначен Владимир Крылов

Владимир Крылов окончил Дальневосточную государственную морскую академию по специальности "Электрооборудование и автоматика судов". Обладает большим опытом работы в телекоммуникационной индустрии. С 2005 по 2008 год занимал должность главного специалиста-эксперта отдела надзора за электрической и почтовой связью в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Сахалинской области. В 2008 году перешел на позицию ведущего инженера в филиал ОАО "МТС" в Сахалинской области. К команде Tele2 присоединился в январе 2012 года, возглавив отдел развития сети Tele2 Сахалин.