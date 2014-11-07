В Амурской области всем миром пытаются продать автомобиль администрации района

Люксовый автомобиль не могут продать в течение полугода. Это уже будет третий по счету аукцион. Двое предыдущих торгов люксового внедорожника закончились безрезультатно. В обоих случаях не поступило ни одной заявки. 8 октября были объявлены очередные торги (извещение № 081014/6216418/01 о проведении аукциона было размещено на электронной площадке torgi.gov.ru). Начальная заявленная стоимость автомобиля - 3 млн 227 тыс. руб. По правилам аукциона, предложение о цене муниципального имущества заявляется открыто, а каждая последующая цена (превышает предыдущую на "шаг" аукциона) - заявляется путем поднятия карточек. Побеждает тот участник, кто предложит наибольшую цену. Причем, если в торгах принял участие только один участник, то они считаются несостоявшимися.