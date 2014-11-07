Вам было поручено? Один вопрос премьеру Дмитрию Медведеву

Как это понимать? Понимать ли так, что поручение президента оказалось слишком сложным, и поэтому социальный блок правительства поручения не выполнил? Ну так и скажите. Наш источник в правительстве, пожелавший остаться неизвестным, сообщил: чиновники намерены делать вид, что президентское поручение касалось программы «Семь нозологий», по которой несколько орфанных заболеваний финансируются из федерального бюджета. Это, конечно, была бы подмена. Программа «Семь нозологий» как была федеральной, так и остается. Семь болезней, включенных в эту программу, как лечились за счет федерального бюджета, так и лечатся. А 26 мая президент, несомненно, говорил про то, чтобы федеральный бюджет помогал региональным бюджетам финансировать лечение тех орфанных заболеваний, что лечатся за счет регионов и в программу «Семь нозологий» не входят.