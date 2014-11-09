Путин прибыл в Китай

Представитель Кремля подчеркнул, что интенсивность диалога России с Китаем, в том числе на высшем уровне, сегодня очень высокая: это будет уже пятая встреча президента РФ с председателем КНР за последний год. Он также отметил, что в 2013 году объем взаимно торговли вырос до $88,8 млрд и при нынешней динамике сохраняется возможность выхода в 2015 году на рубеж в $100 млрд, а к 2020 году - $200 млрд. КНР занимает 4 место по общему объему накопленных инвестиций в Российскую экономику (более $32 млрд на конец 2013 года).