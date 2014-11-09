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Путин прибыл в Китай

9 ноября 2014, 12:14
В рамках визита будет подписано 17 соглашений, не исключены новые договоренности "Газпрома" и китайских партнеров
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АТР

В рамках визита будет подписано 17 соглашений, не исключены новые договоренности "Газпрома" и китайских партнеров

Президент РФ Владимир ПУТИН прибыл в Пекин, где встретится с председателем КНР Си ЦЗИНЬПИНОМ и примет участие в работе 22-го саммита АТЭС, передает "Интерфакс".

Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий УШАКОВ, центральной темой повестки дня российско-китайских переговоров, которые пройдут 9 ноября в Пекине, станет экономическое сотрудничество.

"Подготовлен огромный пакет документов - 17 соглашений, которые имеется в виду подписать",- сказал он. "Естественно, будет обсуждаться энергетика. Будут обсуждаться восточный и западный маршруты (экспорта газа в Китай)", - сказал он.

ЮрийУшаков напомнил, что в ходе визита Владимира Путина в Китай в мае этого года ОАО "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали Договор купли-продажи российского газа по "восточному" маршруту в объеме 38 млрд кубометров в год сроком на 30 лет (совокупная стоимость контракта - 400 млрд. долл.).

1 сентября состоялась торжественная церемония начала строительства магистрального газопровода "Сила Сибири", по ответвлению от которого российский газ будет поставляться в Китай, планируемый срок начала поставок - 2018-2019 годы. "Имеется взаимопонимание по экспорту в Китай природного газа по западному маршруту", - добавил Юрий Ушаков.

Он не исключил, что "Газпром" может подписать с китайскими партнерами новые соглашения. ""Газпром" сейчас активную проработку ведет по многим темам сотрудничества с Китаем, очевидно, можно ожидать, что что-то будет", - сказал помощник президента.

Представитель Кремля подчеркнул, что интенсивность диалога России с Китаем, в том числе на высшем уровне, сегодня очень высокая: это будет уже пятая встреча президента РФ с председателем КНР за последний год. Он также отметил, что в 2013 году объем взаимно торговли вырос до $88,8 млрд и при нынешней динамике сохраняется возможность выхода в 2015 году на рубеж в $100 млрд, а к 2020 году - $200 млрд. КНР занимает 4 место по общему объему накопленных инвестиций в Российскую экономику (более $32 млрд на конец 2013 года).

В этот же день глава российского государства встретиться с президентом Чили Мишель БАЧЕЛЕТ. Перспективными направлениями сотрудничества двух стран являются поставки в Чили российского оборудования для энергетического сектора, нефтегазового комплекса, горнодобывающей промышленности, высокотехнологичных разработок, включая нано- и космические технологии, отметил Юрий Ушаков.

В понедельник, 10 ноября, у главы российского государства запланированы двусторонние встречи с президентом Индонезии, премьер-министрами Японии Синдзо АБЕ и Малайзии Наджибом РАЗАКОМ, а также с главой МВФ Кристин ЛАГАРД.

В этот же день Владимир Путин выступит на деловом саммите АТЭС на тему "Значение АТР для России" и ответит на вопросы аудитории.

11 ноября, помимо участия в саммите, президент РФ проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Австралии Тони ЭББОТОМ. Встреча пройдет по просьбе австралийской стороны.

ZRPRESS.RU

Фото www.kremlin.ru

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