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Более 190 тысяч юных приморцев получат новогодние подарки губернатора

10 ноября 2014, 13:31
В этом году подарок станет больше и вкуснее.

В 2014 году количество новогодних подарков для юных жителей Приморья увеличится почти на 4 тысячи. Всего сладкие сюрпризы от Губернатора получат 191 400 детей. В департаменте образования и науки Приморского края сообщают, что в этом году подарок станет больше и вкуснее. «Расчетная стоимость каждого подарка увеличена до 250 рублей – это, несомненно, отразится на качестве новогоднего набора. Подарок будет весить не менее 1 килограмма, тогда как в прошлом году его вес составлял 850 граммам. При этом количество шоколадных конфет составит не менее 80 процентов от общего веса», - подчеркнули в департаменте. Отметим, сладкие подарки к Новому году получат все дети в возрасте от 3 до 7 лет на праздничных утренниках в детских садах или в территориальных органах социальной защиты населения. Получат подарки и учащиеся муниципальных школ с 1 по 4 класс включительно, а также воспитанники детских домов от 3 до 18 лет и учащиеся коррекционных школ-интернатов от 3 до 12 лет. Кроме того, сладкие наборы вручат детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и находящимся в реабилитационных центрах и детских больницах. А также детям-сиротам и учащимся коррекционных школ-интернатов, которые станут участниками «Губернаторской елки».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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