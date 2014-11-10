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Дальневосточники хранят в Сбербанке свыше 3,5 млрд рублей на обезличенных металлических счетах

10 ноября 2014, 11:18
Популярная услуга позволяет получать доход за счет роста стоимости драгоценных металлов.
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Банки

Клиенты Дальневосточного Сбербанка хранят свыше 3,5 млрд рублей на обезличенных металлических счетах (ОМС). Популярная услуга позволяет получать доход за счет роста стоимости драгоценных металлов.

«ОМС – это хороший инструмент для долгосрочных инвестиций, – рассказывает Юрий Дятлов, директор Управления по обслуживанию на финансовых рынках Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Такой счет позволяет мгновенно совершать операции по покупке/продаже обезличенного металла с помощью системы интернет-банкинга Сбербанк Онлайн, причем НДС в этом случае не взимается. Также ОМС является интересной альтернативой фондовому рынку, учитывая, что котировки драгоценных металлов, как правило, более предсказуемы, чем ценных бумаг».

Открыть ОМС можно в золоте, серебре, платине или палладии. Наибольшей популярностью у клиентов Дальневосточного банка пользуются «золотые счета» - в этом металле открыто 50 % счетов. Второе место в списке предпочтений занимает серебро – 35 %. Открытие и ведение счета осуществляется бесплатно. Подробную информацию об ОМС можно получить на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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