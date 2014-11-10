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Китайцы построят противопаводковые ГЭС в бассейне реки Амур

10 ноября 2014, 15:08
Ориентировочная стоимость проектов может составить до 230 млрд рублей.

Ориентировочная стоимость проектов может составить до 230 млрд рублей

ОАО "РусГидро" подписало соглашение с китайской корпорацией "Три Ущелья" (Сhina Three Gorges Corporation) о совместной реализации проектов в области гидроэнергетики на территории России.

Документ подписан в Пекине генеральным директором - председателем правления ОАО "РусГидро" Евгением ДОДОМ и президентом корпорации "Три Ущелья" Лу ЧУНЕМ, говорится в сообщении российской компании.

Соглашение предполагает создание совместного предприятия (СП) с распределением долей между "РусГидро" и корпорацией "Три Ущелья" 51% к 49% для организации, финансирования, строительства и эксплуатации в Амурской области и Хабаровском крае гидроэлектростанций совокупной установленной мощностью до 2 тыс.МВт.

Ориентировочная стоимость проектов, включенных в соглашение, может составить до 230 млрд рублей. В то же время стоимость строительства каждой станции будет уточнена после проведения ТЭО.

Не менее 70% необходимых средств стороны планируют привлечь через механизм проектного финансирования, обеспеченного долгосрочными контрактами на поставку электроэнергии, от преимущественно китайских и российских финансовых институтов.

Также согласно достигнутым договоренностям, корпорация "Три Ущелья" берет на себя ответственность за переговоры по заключению долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии со станций, предполагаемых к строительству.

Строительство гидроэлектростанций позволит не только обеспечить надежную защиту Амурской области от экстремальных наводнений, но и создаст новые генерирующие мощности как для обеспечения внутреннего спроса, так и для экспорта электроэнергии в Китай.

Соглашение предусматривает оценку целесообразности и последующее строительство четырех ГЭС: Нижне-Зейской (400 МВт), Селемжинской (300 МВт), Гилюйской (462 МВт) и Нижне-Ниманской (600 МВт).

"Подписанное соглашение представляет собой не просто протокол о намерениях, а практический документ, описывающий конкретные шаги по реализации крупномасштабных проектов в дальневосточном регионе России. Наши китайские партнеры будут активно вовлечены на всех стадиях реализации проекта: проектировании, поставках оборудования и строительстве. Реализация этих проектов не только позволит обеспечить защиту от катастрофических наводнений по обе стороны от Амура - как на российской, так и на китайской территории, но и внесет существенный вклад в развитие современной энергетической инфраструктуры", - сказал Евгений Дод, слова которого приводятся в сообщении.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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