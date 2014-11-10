Китайцы построят противопаводковые ГЭС в бассейне реки Амур

"Подписанное соглашение представляет собой не просто протокол о намерениях, а практический документ, описывающий конкретные шаги по реализации крупномасштабных проектов в дальневосточном регионе России. Наши китайские партнеры будут активно вовлечены на всех стадиях реализации проекта: проектировании, поставках оборудования и строительстве. Реализация этих проектов не только позволит обеспечить защиту от катастрофических наводнений по обе стороны от Амура - как на российской, так и на китайской территории, но и внесет существенный вклад в развитие современной энергетической инфраструктуры", - сказал Евгений Дод, слова которого приводятся в сообщении.