Очередь в детсады Приморья будет ликвидирована к 1 января 2015 года

Очередь в детские сады Приморья для детей от 3 до 7 лет будет ликвидирована к 1 января 2015 года. Такую задачу с муниципалитетов никто не снимал. Об этом заявил Губернатор края в новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток». «Я поставил задачу – на год раньше, указанного Президентом, то есть, до 1 января 2015 года ликвидировать очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет, и мы к этой цели планомерно движемся. Уже в 16 муниципалитетах сегодня очереди нет, и, по прогнозам департамента образования и науки, мы в подавляющем большинстве муниципалитетов такой цели добьемся», - подчеркнул Владимир Миклушевский. Он добавил, что самая большая очередь сохраняется сегодня во Владивостоке, но задачу по ее ликвидации к указанному сроку глава региона с руководства города не снимал. «Еще 15 детских садиков сегодня находятся у нас в работе, строительство завершится в 2015 году, и у нас будет большой задел мест уже для детей возрастом от 0 до 3 лет», - подчеркнул Губернатор. Владимир Миклушевский также отметил, что в этом году на ликвидацию очереди в детские сады от 3 до 7 лет из краевого бюджета направлено 857 миллионов рублей, из федерального – 618 миллионов рублей, из местных бюджетов – 304 миллиона рублей. Напомним, по состоянию на 1 ноября текущего года очередь в детских садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 539 человек. Всего с начала текущего года уже введено 3 125 мест. Отметим, программа «Владимир Миклушевский. Блиц» выходит на телеканале Россия-1 каждые две недели, по субботам.