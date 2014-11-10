Россиян избавили от "зарплатного рабства"

Напомним, на этой неделе Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 04.11.2014 № 333-ФЗ, который излагает в новой редакции часть третью статьи 136 ТК РФ. Согласно изменениям, заработная плата перечисляется в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. При этом кредитная организация может быть заменена по письменному требованию работника.