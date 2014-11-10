В Приморье в Большом Камне открылся новый салон связи "МегаФон"

Сегодня в Приморском крае работает более 40 салонов связи оператора. В планах компании – открытие еще нескольких салонов до конца года. Новый собственный салон связи компании «МегаФон» открылся в городе Большой Камень. Теперь большекаменцам будет проще подключить услуги напрямую у оператора, приобрести мобильные устройства, «из первых рук» узнать о новых тарифных планах и опциях. «МегаФон» продолжает расширение сети салонов собственной розницы. Салон открыл свои двери в центре города – в здании торгового центра «Айсберг» на Аллее Труда, 35. Как и все офисы продаж компании «МегаФон», новый салон связи в Большом Камне предоставляет клиентам полный спектр услуг – от подключения к сети оператора до консультаций по всем вопросам, касающихся мобильной связи. Кроме того, здесь представлены разнообразные современные мобильные устройства, в том числе выпускаемые под собственным брендом «МегаФона». «Большой Камень – город хоть и небольшой, но современный и динамичный, и одного нашего салона тут было явно мало, - говорит Константин Качимский, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Новый салон связи расположился на пересечении пешеходных маршрутов, недалеко от остановки общественного транспорта, и посещать его будет удобно жителям многих районов города». ZRPRESS.RU, Владивосток.