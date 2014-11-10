Вступление в Программу государственного софинансирования пенсии продлено

С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать взносы только тех граждан, которые еще не вышли на пенсию. Если же гражданину назначен любой вид пенсии по линии Пенсионного фонда, то он по-прежнему имеет право на участие в Программе и внесение добровольных взносов, однако софинансироваться эти взносы не будут. Отделение напоминает, что нововведение касается только новых участников Программы и не распространяется на пенсионеров, которые в нее уже вступили.