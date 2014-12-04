Девальвация рубля стала настоящим подарком для целого ряда российских компаний и отраслей

Главная статья экспорта в России - это нефть и газ. Однако здесь не все гладко, потому что ослабление рубля - не единственный фактор, влияющий на Роснефть и Газпром. Нефтегазовые компании выигрывают благодаря девальвации рубля, но проигрывают из-за более низких цен на нефть. Цены на газ в экспортных контрактах Газпрома, как известно, зависят от цен на нефть. Самое благоприятное время для нефтегаза было в первом полугодии - когда рубль слабел, но при этом мировые цены на нефть были по нынешним временам сказочными (в районе 110 долларов за баррель). Во втором полугодии девальвация рубля уже сопровождалась и падением цен на нефть.