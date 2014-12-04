Евро и доллар снова несут угрозу финансовой стабильности

Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро на четверг, 4 декабря. Евро подорожал сразу на 4,02 рубля - до 67,2652 рубля, курс доллара - на 3,61 рубля до 54,3821 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 3,8 рубля, составив 60,18 рубля.
На бирже обе иностранные валюты в среду снова обновили исторические максимумы. К 12:50 мск курс доллара был на отметке в 54,7 рубля.
За один евро давали 67,4 рубля. Предыдущие рекордные уровни были установлены во вторник вечером перед закрытием торгов, когда доллар подорожал до 54,3 рубля, а курс евро вырос до 67,3 рубля.
Продолжающееся ослабление национальной валюты на этой неделе вынудило ЦБ вернуться к валютным интервенциям. Чтобы поддержать курс рубля, первого декабря регулятор продал на валютном рынке 700 миллионов долларов.
В середине ноября, напомним, Банк России фактически отпустил рубль в свободное плавание, заявив о своем уходе с рынка. При этом сообщалось, что валютные интервенции могут возобновиться в случае угрозы финансовой стабильности.
ZRPRESS.RU, Владивосток.