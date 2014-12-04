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ОАО "Восточный Порт" вышло на рекордный грузооборот

4 декабря 2014, 14:37
В ноябре приморские портовики превзошли рекорды всех российских угольных портов.
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Уголь

В ноябре приморские портовики превзошли рекорды всех российских угольных портов. В Восточном перегружена 20-миллионная тонна с начала года.

В день 20-миллионной тонны на обоих комплексах вели погрузку угля одного из самых крупных клиентов «Восточного Порта». Преимущественно, уголь, который проходит через причалы стивидорной компании – это экспортный груз, который отправляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

20-миллионная тонна была погружена на балкер под японским флагом с символичным названием Brilliant Discovery, которое в переводе с английского означает «Гениальное открытие».

«Рекордом работы нашего предприятия была цифра 18 миллионов. 20 миллионов – это показатель работы, который позволит нам выйти на новый уровень в стивидорном бизнесе, - отметил управляющий директор Анатолий Лазарев, - это общее достижение работников ОАО «Восточный Порт» и специалистов ООО «Управляющая портовая компания», которые совместно совершенствуют логистические процессы, а также работают над реализацией программы модернизации и обновления оборудования на производственно-перегрузочных комплексах».

Представители стивидорной компании отмечают, что улучшая технологию работ и выходя на новые рекорды действуют в соответствии с посланием Президента Владимира Путина, в котором шла речь о необходимости реализации экспортного потенциала страны и развитии портовой инфраструктуры. Стабильный рост грузооборота свидетельствует о развитии экономики страны в целом, а также о развитии бизнеса в Дальневосточном регионе России.

В день 20-миллионной тонны на перегрузочных комплексах ОАО «Восточный Порт» состоялось праздничное собрание коллективов. Управляющий директор Анатолий Лазарев поблагодарил портовиков за отличную работу.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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