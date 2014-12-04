ОАО "Восточный Порт" вышло на рекордный грузооборот

«Рекордом работы нашего предприятия была цифра 18 миллионов. 20 миллионов – это показатель работы, который позволит нам выйти на новый уровень в стивидорном бизнесе, - отметил управляющий директор Анатолий Лазарев, - это общее достижение работников ОАО «Восточный Порт» и специалистов ООО «Управляющая портовая компания», которые совместно совершенствуют логистические процессы, а также работают над реализацией программы модернизации и обновления оборудования на производственно-перегрузочных комплексах».