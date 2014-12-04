Послание президента: Путин подарил Владивостоку свободу

"Прошу депутатов не затягивать с рассмотрением закона о территориях опережающего развития. Кроме того, предлагаю распространить режим ТОРов на новые проекты в ряде моногородов - в тех моногородах страны, где социально-экономическая ситуация наиболее сложная", - сказал глава государства.