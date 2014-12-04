Путин предложил амнистию офшорам

"Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающих в Россию. Именно полную. Конечно, нужно разъяснить для людей, которые должны принять соответствующие решения, что это значит - полная амнистия. Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти его там не будут, не спросят об источниках и способах получения капитала. Что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов налоговых служб и правоохранительных органов", - сказал глава государства.