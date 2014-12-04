Путин предложил сделать проверки бизнеса публичными

"Что касается малого бизнеса, предлагаю для него "надзорные каникулы". Если же предприятие приобрело надежную репутацию, в течение трех лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить", - уточнил президент.