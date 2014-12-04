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Путин предложил сделать проверки бизнеса публичными

4 декабря 2014, 20:22
Честному малому бизнесу обещаны "надзорные каникулы"
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Налоги

Честному малому бизнесу обещаны "надзорные каникулы"

Президент РФ Владимир ПУТИН обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию РФ в четверг предложил сделать проверки бизнеса надзорными органами публичными, а для для малого бизнеса с хорошей репутацией ввести "надзорные каникулы" на три года.

"Надо максимально снять ограничения для бизнеса, избавить их от навязчивого надзора и контроля. ИКаждая проверка должна стать публичной", - сказал глава государства.

Путин напомнил, что в следующем году запускается специальный реестр информации о том, какой орган и с какой целью инициировал проверку, какие результаты получены.

"Надо отказаться от принципа тотального бесконечного контроля", - заявил президент.

Правительство в 2015 году должно принять все решения по переходу к такой системе, считает он.

"Что касается малого бизнеса, предлагаю для него "надзорные каникулы". Если же предприятие приобрело надежную репутацию, в течение трех лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить", - уточнил президент.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

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