Путин предложил сделать проверки бизнеса публичными

Честному малому бизнесу обещаны "надзорные каникулы"
Президент РФ Владимир ПУТИН обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию РФ в четверг предложил сделать проверки бизнеса надзорными органами публичными, а для для малого бизнеса с хорошей репутацией ввести "надзорные каникулы" на три года.
"Надо максимально снять ограничения для бизнеса, избавить их от навязчивого надзора и контроля. ИКаждая проверка должна стать публичной", - сказал глава государства.
Путин напомнил, что в следующем году запускается специальный реестр информации о том, какой орган и с какой целью инициировал проверку, какие результаты получены.
"Надо отказаться от принципа тотального бесконечного контроля", - заявил президент.
Правительство в 2015 году должно принять все решения по переходу к такой системе, считает он.
"Что касается малого бизнеса, предлагаю для него "надзорные каникулы". Если же предприятие приобрело надежную репутацию, в течение трех лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить", - уточнил президент.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток