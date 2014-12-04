Путин: Ради чего вся эта трагедия на Украине?

"Ради чего вся эта трагедия на Украине? Разве нельзя было уладить все вопросы, даже спорные, в ходе диалога, в рамках правового поля и легитимных процессов? Однако нас сейчас всеми силами пытаются убедить в том, что это и есть грамотная взвешенная политика, которой мы должны бездумно и слепо подчиняться. Этого не будет", - сказал Путин.