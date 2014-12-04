Путин: Ради чего вся эта трагедия на Украине?

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию РФ в четверг, заявил, что вооруженный захват власти на Украине невозможно оправдать.
"Мы (Россия - Прим. авт.) осудили государственные переворот и силовой захват власти в Киеве в феврале этого года. И то, что мы видим сейчас на Украине, трагедия на юго-востоке полностью подтверждает правильность нашей позиции. Как в связи с этим можно поддержать вооруженный захват власти, насилия, убийства? Одни кровавые события в Одессе чего стоят, когда людей сжигали заживо
Как после этого можно поддерживать последовавшие попытки с помощью вооруженных сил подавить людей на востоке, не согласных с этим беспределом. Повторю, как можно это поддержать? Причем под лицемерный разговор о защите международного права и прав человека. Это просто чистый цинизм", - сказал Путин.
Он также заявил, что Россия не будет слепо следовать в фарватере Запада по украинскому вопросу.
"Ради чего вся эта трагедия на Украине? Разве нельзя было уладить все вопросы, даже спорные, в ходе диалога, в рамках правового поля и легитимных процессов? Однако нас сейчас всеми силами пытаются убедить в том, что это и есть грамотная взвешенная политика, которой мы должны бездумно и слепо подчиняться. Этого не будет", - сказал Путин.
Глава государства призвал оказывать реальную экономическую помощь Украине, но с условием проведения Киевом реформ.
"Сегодня нужно не политиканствовать, не раздавать громогласные пустые обещания, а оказать помощь экономике Украины, разумеется, под реформы. Однако что-то я не вижу, что наши западные коллеги горят желанием это делать, а нынешние киевские власти - решать проблемы своих граждан", - подчеркнул глава российского государства.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.