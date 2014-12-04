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Путин заморозил зарплаты чиновников на 2015 год

4 декабря 2014, 16:25
До этого момента законодательство предусматривало ежегодный рост зарплат госслужащих с учетом уровня инфляции
Сюжет
В России

Зарплаты чиновников в следующем году в России расти не будут. Владимир Путин подписал закон о введении моратория до 2016 года на индексацию зарплат чиновников в администрации президента, аппаратах правительства, Счетной палаты, МИД и его территориальных органах.

До этого момента законодательство предусматривало ежегодный рост зарплат госслужащих с учетом уровня инфляции. Плату поднимали и в 2013, и в 2014 годах. "Но в федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов средства на эти цели не предусмотрены, - заявили ранее в правительстве. - В связи с этим предлагается приостановить до 1 января 2016 года действие этой нормы Федерального закона "О государственной гражданской службе РФ".

Между тем пик инфляции в России еще не пройден, рост цен может достигнуть максимума в первом квартале 2015 года, когда инфляция в годовом выражении приблизится к 10 процентам. Об этом накануне заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, по оценке которой инфляция в этом году превысит 9 процентов.

Сколько получают сегодня госчиновники пишет "Российская газета": 92 тысячи рублей в месяц зарабатывают в среднем работники федеральных министерств.

Больше всего зарабатывают в МЧС - в среднем 127 тысяч рублей в месяц, в Минздраве - 116,3 тысячи рублей. Кстати, столько же зарабатывают госслужащие в Совете Федерации - в среднем по 116,3 тысячи рублей. Меньше всего платят в Федеральном агентстве по недропользованию - по 43,8 тысячи рублей в месяц и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки - 44,8 тысячи рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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