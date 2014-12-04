Путин заморозил зарплаты чиновников на 2015 год

До этого момента законодательство предусматривало ежегодный рост зарплат госслужащих с учетом уровня инфляции. Плату поднимали и в 2013, и в 2014 годах. "Но в федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов средства на эти цели не предусмотрены, - заявили ранее в правительстве. - В связи с этим предлагается приостановить до 1 января 2016 года действие этой нормы Федерального закона "О государственной гражданской службе РФ".