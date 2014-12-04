Российских чиновников проверят на склонность к взяткам

«Наряду с формальными механизмами в форме тестов, которые используются для определения знаний кандидата, мы говорим о том, что нужно продумать инструменты, позволяющие оценить его профессиональные и личностные качества, а исходя из них определить профессиональный потенциал такого человека и предложить ему соответствующую карьерную траекторию. Одновременно такие инструменты будут способствовать профилактике коррупционных проявлений в деятельности гражданского служащего», — сообщил Баснак.