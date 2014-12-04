Российских чиновников проверят на склонность к взяткам

Министерство труда и социальной защиты РФ планирует предупреждать развитие коррупции в среде государственных служащих с помощью специального тестирования чиновников.
«Наряду с формальными механизмами в форме тестов, которые используются для определения знаний кандидата, мы говорим о том, что нужно продумать инструменты, позволяющие оценить его профессиональные и личностные качества, а исходя из них определить профессиональный потенциал такого человека и предложить ему соответствующую карьерную траекторию. Одновременно такие инструменты будут способствовать профилактике коррупционных проявлений в деятельности гражданского служащего», — сообщил Баснак.
Тестирование будет проводиться в форме собеседования или интервью служащего со специально подготовленным кадровиком. Использование особых вопросов гарантирует оценку качеств кандидата с 90-процентной точностью. Результат теста покажет склонность к коррупции конкретного испытуемого, а также позволит предложить ему лучший вариант развития карьеры. Перспективы продвижения по службе должны сдерживать стремление к получению взяток, уверены разработчики технологии опроса.
Антикоррупционное тестирование заложено в федеральную программу развития государственной гражданской службы на 2015-2018 годы. Минтруд планирует предложить готовый комплекс вопросов для тестирования до 15 июня 2015 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на директора департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрия Баснака.
ZRPRESS.RU, Владивосток.