Российскому рублю грозит деноминация

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Роман Худяков заявил, что деноминация рубля могла бы быть выгодна россиянам.
"Я знаю, что ходят слухи о том, что курс доллара дойдёт до 75 рублей. Конечно, если убрать ноль, и оставить, чтобы там было рубль или два за доллар, то это было бы очень актуально сейчас. То есть для экономической обстановки, которая сейчас у нас сложилась в России. Если это произойдет, население от этого ничего не потеряет, а лишь приумножит, чтобы не ходить с этими пачками, как было раньше", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва", комментируя возможность дальнейшего падения рубля.
Что такое деноминация, знают практически все россияне - это уменьшение номинала купюр, в народе - "отрезание нулей". В последний раз деноминация в России проводилась в пропорции 1:1000 в 1997-1998 годах. Ее официальными причинами назывались желание укрепить рубль и упростить расчеты. До этого было еще три акции - реформы 1947 года, 1961 года и "Павловская" реформа 1991 года.
Рубль укрепился к доллару и евро в среду днем после утреннего обновления абсолютных минимумов, вероятная причина укрепления - интервенции ЦБ. Доллар стоил 53,14 руб. в 15:00 мск на Московской бирже, это на 0,71 рубля ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро при этом составил 65,5 руб., отступив на 1,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины снизилась на 0,91 рубля и составила 58,7 рубля.
С начала декабря доллар вырос на 2,73 рубля, или на 5,4%, евро прибавил 2,6 рубля, или 4,1%.
ЦБ повысил официальный курс доллара на 3,6143 рубля - до 54,3821 руб., курс евро - на 4,0238 рубля - до 67,2652 руб.
ZRPRESS.RU, Владивосток.