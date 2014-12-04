Российскому рублю грозит деноминация

"Я знаю, что ходят слухи о том, что курс доллара дойдёт до 75 рублей. Конечно, если убрать ноль, и оставить, чтобы там было рубль или два за доллар, то это было бы очень актуально сейчас. То есть для экономической обстановки, которая сейчас у нас сложилась в России. Если это произойдет, население от этого ничего не потеряет, а лишь приумножит, чтобы не ходить с этими пачками, как было раньше", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва", комментируя возможность дальнейшего падения рубля.