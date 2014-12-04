С 1 января вступает в силу закон, усложняющий гражданам РФ продажу недвижимости

Поправками предлагается увеличить этот срок. Кроме того, никаких особых условий для единственного жилья (а также дач, гаражей и земли) не предполагается. Предлагаемые изменения сделают невозможным и получение налоговых льгот до истечения трехлетнего срока, если в договоре указана цена не более 1 млн рублей, как это сделано сейчас.