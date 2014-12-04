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С 1 января вступает в силу закон, усложняющий гражданам РФ продажу недвижимости

4 декабря 2014, 15:33
Документ увеличивает минимальный срок владения недвижимостью, по истечении которого ее можно продать без уплаты НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому увеличивается срок владения недвижимостью, по истечении которого доходы от продажи полностью освобождаются от налога, сообщает сайт Кремля.

«С 1 января 2016 года предусматривается увеличение с трех до пяти лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доходы физического лица, полученные от продажи этого объекта, будут освобождаться от налогообложения налогом на доходы физических лиц в полном объеме», – говорится в сообщении.

Сейчас от НДФЛ освобождаются доходы от продажи недвижимости, находившейся в собственности гражданина более 3 лет, при этом получить такую льготу можно вне зависимости от стоимости объекта или количества таких объектов, от продажи которых налогоплательщик получил доходы.

Поправками предлагается увеличить этот срок. Кроме того, никаких особых условий для единственного жилья (а также дач, гаражей и земли) не предполагается. Предлагаемые изменения сделают невозможным и получение налоговых льгот до истечения трехлетнего срока, если в договоре указана цена не более 1 млн рублей, как это сделано сейчас.

Исключения будут сделаны для имущества, полученного в качестве подарка или в наследство, а также для недвижимости, которая была получена в собственность в результате приватизации. Для таких категорий граждан сохраняется прежний срок владения – три года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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