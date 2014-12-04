Сегодня Путин объявит, что будет делать из России второй Китай

"Есть сценарий, условно говоря, либеральный. Установление новых связей с гражданским обществом и так далее. Элементы этого в послании тоже будут, но они не будут центральными. Концепцию можно назвать китайской: власть сохраняется в центре, остается достаточно жесткой, но для предпринимательства мы откроем все шлюзы. Так, как Китай это сделал после Тяньаньмэня. В принципе, будет ставка такая", — подытожил Игорь Бунин.