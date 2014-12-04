Сегодня Владимира Путина будет слушать весь мир

В интервью ТАСС он сообщил, что расскажет о судьбе материнского капитала. При этом напомнил, что "программа через год заканчивается и все должны знать об этом". "Но, конечно, нужно думать о механизмах поддержки демографии", - добавил он. На "Форуме действий" ОНФ глава государства обещал отразить в Послании вопросы стабильности налоговой системы. "Все предпринимательское сообщество, в какой бы сфере ни работали, говорят нам только об одном: обеспечьте, пожалуйста, стабильность налоговой системы", - заметил Путин.