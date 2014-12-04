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Система экологического менеджмента "Газпрома" прошла международную ресертификацию

4 декабря 2014, 16:40
Ресертификация проведена независимым, крупнейшим международным органом по сертификации — DNV GL — по итогам аудита.

Система экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «Газпром» успешно прошла ресертификацию на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. Ресертификация проведена независимым, крупнейшим международным органом по сертификации — DNV GL — по итогам аудита. СЭМ «Газпрома» обеспечивает комплексное управление деятельностью структурных подразделений компании и ее дочерних обществ, а также взаимодействие с государственными органами и общественными организациями в экологической сфере, сообщили ZRPRESS.Ru в Управлении информации ОАО «Газпром». Соответствие стандарту ISO 14001:2004 означает, что масштабная работа «Газпрома» в области охраны окружающей среды полностью соответствует самым высоким международным требованиям. Ресертификация была необходима в связи с завершением срока действия сертификата на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004, полученного «Газпромом» в 2011 году. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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