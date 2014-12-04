Скандальное ЗАО "Глобойл Терминал" уберут от рыбных портов Приморья

«Одновременно ФГУП «Нацрыбресурс» продолжит выполнение задачи по организации эффективного использования причалов рыбных портов в интересах отечественной рыбной отрасли. Задача ФГУП «Нацрыбресурс» заключается не только в поддержании работоспособного состояния причальных стенок, но и увеличении объемов перевалки рыбы в российских портах. К сожалению, сегодня зачастую собственники портов не развивают свои предприятия и пренебрегают перегрузкой рыбной продукции в угоду другим, более доходным грузам. Так, в общем объеме грузооборота рыбных портов Владивостока и Находки доля рыбопродукции составляла в 2013 году лишь 4,5%. Кроме того, практика договорных отношений показывает, что арендаторами не осуществляются необходимые инвестиции в поддержание работоспособности ГТС и их реконструкцию», - сказано в сообщении Росрыболоства.