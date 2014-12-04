В Госдуму внесен законопроект о мерах защиты от "стран-агрессоров"

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий понятие "страна-агрессор". Под ней понимается иностранное государство, вводящее санкции против России, а также ее граждан и юрлиц. Авторами инициативы выступили единороссы Евгений Федоров и Антон Романов, а также депутат от фракции ЛДПР Сергей Катасонов.
Согласно документу, текст которого размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, иностранным юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в "стране-агрессоре", а также российским юридическим лицам, аффилированным или зависимым от таких иностранных лиц, будет запрещено осуществление на территории РФ деятельности по проведению аудита, предоставлению юридических и иных консультационных услуг.
Правом формировать подобный список предлагается наделить правительство "в течении тридцати дней с даты приятия санкций". Также кабинет министров вправе определить иные виды деятельности, которые запрещается осуществлять на территории РФ.
"Целью разработки проекта федерального закона является создание правовых основ для обеспечения экономического суверенитета РФ и устойчивого развития российской экономики путем формирования системы государственных гарантий и мер защиты национальной экономики, а также обеспечения сохранения конфиденциальности сведений бухгалтерской и финансовой документации ведущих российских организаций и защиты государственной тайны", - отмечают авторы в сопроводительных документах.
ZRPRESS.RU, Владивосток.