В Госдуму внесен законопроект о мерах защиты от "стран-агрессоров"

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий понятие "страна-агрессор". Под ней понимается иностранное государство, вводящее санкции против России, а также ее граждан и юрлиц. Авторами инициативы выступили единороссы Евгений Федоров и Антон Романов, а также депутат от фракции ЛДПР Сергей Катасонов.