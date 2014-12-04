В реабилитационном центре "Утес" готовятся к выпуску в природу тигра по кличке Упорный

На протяжении 20 лет WWF России сотрудничает с Центром реабилитации диких животных «Утес» Хабаровского края. За эти годы более 10 конфликтных амурских тигров и тигрят-сирот при поддержке Фонда получили здесь необходимую ветеринарную помощь, прошли курс реабилитации и некоторые из них вернулись обратно в дикую природу. WWF приложил немало усилий для того, чтобы создать структуру по минимизации конфликтов с крупными хищниками, частью которой является передержка и реабилитация животных. А в этом году Фонд инициировал передачу территории вольер в Центре «Утес» под юрисдикцию государственных органов.