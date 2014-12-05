Эксперт: ставки по розничным кредитам вырастут на 1%

Ипотеку ожидает повышение на 0,5%
Заместитель президента - председателя правления ВТБ 24 Вячеслав ВОРОБЬЕВ не исключает повышения ставок по розничным кредитам на 1%, по ипотеке - на 0,5%.
"Мы видим потенциал к следующим шагам роста процентной ставки. Ориентируемся на то, что еще, наверное, процент по розничным кредитам и полпроцента по ипотеке в плюс к процентной ставке, что сейчас есть, мы увидим. Соответственно, будет расти и процентная ставка по депозитам", - сообщил Вячеслав Воробьев журналистам во Владивостоке.
В то же время ВТБ 24 в последнее время отмечает замедление роста просроченной задолженности.
"Текущий год достаточно непростой с точки зрения кредитных рисков. Мы наблюдаем рост рисков по банковской системе в целом. К сожалению, тренд достаточно линейный на рост просроченной задолженности. Во многом динамику просрочки формирует, в том числе, агрессивная политика в потребительском кредитовании ряда игроков рынка. Если говорить про нашу динамику, то у нас тренд на рост просрочки несколько замедляется. Мы по последним месяцам видим заметное улучшение профиля нашего портфеля. Видимо сказываются те меры, которые принимает ВТБ 24, в том числе превентивные и профилактические", - сказал Вячеслав Воробьев.
По его мнению, улучшению качества кредитного портфеля ВТБ 24 в первую очередь способствует отсутствие агрессивного кредитования со стороны банка.
"У нас достаточно консервативная кредитная политика. Мы не ориентированы на агрессивное кредитование, ведем себя исключительно осторожно и стараемся выбирать клиента, который также максимально консервативен в принятии таких обязательств. И такая политика дает свои результаты. Мы видим признаки заметного улучшения качества кредитного портфеля и в розничном кредитовании, и в кредитовании малого бизнеса".
За 10 месяцев 2014 года ВТБ 24 выдал в Приморском крае 3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 6,5 млрд рублей.
Также за 10 месяцев банк выдал в Приморье бизнесу более 400 кредитов на сумму 1,5 млрд рублей и предоставил местным предпринимателям банковские гарантии на сумму 250 млн рублей.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток