Эксперт: ставки по розничным кредитам вырастут на 1%

"Текущий год достаточно непростой с точки зрения кредитных рисков. Мы наблюдаем рост рисков по банковской системе в целом. К сожалению, тренд достаточно линейный на рост просроченной задолженности. Во многом динамику просрочки формирует, в том числе, агрессивная политика в потребительском кредитовании ряда игроков рынка. Если говорить про нашу динамику, то у нас тренд на рост просрочки несколько замедляется. Мы по последним месяцам видим заметное улучшение профиля нашего портфеля. Видимо сказываются те меры, которые принимает ВТБ 24, в том числе превентивные и профилактические", - сказал Вячеслав Воробьев.