Налог на Интернет не одобрила Госдума

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что законодательство в сфере Интернета и защиты авторских прав не может развиваться за счет рядового пользователя. Об этом пишет ТАСС. По словам чиновника, если пользователь заплатил за доступ в интернет, то на этом его обязательные расходы должны закончиться. Напомним, что ранее стало известно, что Российского союза правообладателей предлагает обязать каждого интернет-пользователя платить по 300 рублей в год в пользу правообладателей. Однако данная идея не нашла поддержки ни в Госдуме, ни в правительстве. Также предложение не одобрили в Минкомсвязи.