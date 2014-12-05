Роспотребнадзор: Информационный шум негативно влияет на психику

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила озабоченность влиянием информационного шума на психику людей. Информационные потоки - это тоже риск. Одновременно работают телевизор, радио, компьютер, гаджеты. И мы всегда под впечатлением, уже поддаемся внушению, - сообщила она в интервью ТАСС. - Действие факторов, которые влияют на человека, несравнимо сильнее, чем 50 лет назад. И химических, и физических: шумовых и электромагнитных, и биологических... Анна Попова подчеркнула, что это действительно значительная проблема, и никто не может предположить, что изменится в теле человека под воздействием техногенных факторов. Также она выразила сожаление, что гигиенических исследований в этом направлении еще не так много. - Соответствующий раздел науки не сформировался. Я уверена, что он появится. Уже очевидно, что это фактор, который влияет на нашу жизнь, и на психику, и на соматику, - пояснила она. ZRPRESS.RU, Владивосток.