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Роспотребнадзор: Информационный шум негативно влияет на психику

5 декабря 2014, 11:30
Одновременно работающие телевизор, радио, компьютер, гаджеты могут принести непоправимы вред
Сюжет
В России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила озабоченность влиянием информационного шума на психику людей. Информационные потоки - это тоже риск. Одновременно работают телевизор, радио, компьютер, гаджеты. И мы всегда под впечатлением, уже поддаемся внушению, - сообщила она в интервью ТАСС. - Действие факторов, которые влияют на человека, несравнимо сильнее, чем 50 лет назад. И химических, и физических: шумовых и электромагнитных, и биологических... Анна Попова подчеркнула, что это действительно значительная проблема, и никто не может предположить, что изменится в теле человека под воздействием техногенных факторов. Также она выразила сожаление, что гигиенических исследований в этом направлении еще не так много. - Соответствующий раздел науки не сформировался. Я уверена, что он появится. Уже очевидно, что это фактор, который влияет на нашу жизнь, и на психику, и на соматику, - пояснила она. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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