Российским депутатам запретят пользоваться iPhone

Парламентарий внесёт проект постановления уже ближайшие дни. Горовцов отметил, что депутатам Государственной думы, которые допущены к секретным, а также особо важным документам и данным нужно отказаться от iPhone в целях госбезопасности. Автор инициативы предлагает депутатам использовать простые мобильные телефоны, с помощью которых западная разведка не сможет следить за чиновниками. Горовцов считает, что российские парламентарии должны пользоваться мобильниками только для разговоров, пишет ТАСС.